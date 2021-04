La neige tombe sur la Belgique: tempête à Bruxelles, joie dans les Hautes Fagnes

La neige a fait son retour ce lundi en de nombreux endroits du pays. Peu avant 18h, une "tempête" de neige s'est abattue sur Bruxelles avant de se poursuivre dans le Brabant wallon. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous envoyer vos photos et vidéos via le bouton orange Alertez-nous. Et soyez prudents, l'Institut Royal Météorologique prévoit encore des averses hivernales cette nuit et donc un risque de routes glissantes.

Dans la province du Liège au lieu-dit la "Baraque Michel", les paysages se sont vêtis d'un manteau blanc. L'occasion pour des marcheurs et autres amoureux de la nature de profiter de cette météo: "Au départ, on avait réservé car on s'était dit que durant les vacances de Pâques il fera beau dans les Hautes Fagnes. Comme on avait la réservation, on est venu quand même. C'est très chouette", raconte Patrice un promeneur à notre équipe de journalistes sur place.

Un peu plus loin, une marcheuse raconte: "Hier, quand on est sortis il faisait encore bon, on n'était pas trop couverts. Et tout d'un coup, 'oh il neige'. On a envie de nouveau de faire des bonhommes de neige."





© RTL Info - Photos prises dans les Hautes Fagnes





Stéphan Van Bellinghen, présentateur météo, expliquait dans le RTL info 13 heures : "La neige va certainement tenir au-dessus de 400/500 mètres. On pourrait avoir une petite couche de quelques centimètres demain matin (mardi)."

Ce soir et cette nuit, des averses et giboulées plus nombreuses envahiront notre pays depuis la mer du Nord. Un coup de tonnerre n'est pas tout à fait exclu. De plus, l'altitude de la limite pluie-neige diminuera. De la neige sera possible au sud du sillon Sambre et Meuse mais aussi sur une partie de la Moyenne Belgique. Sous une forte averse, il n'est pas impossible d’avoir un léger saupoudrage jusqu'en région de plaine. Le vent de nord-ouest deviendra modéré dans l'intérieur mais restera généralement fort à la côte. Minima de -4 degrés en Hautes Fagnes à +3 degrés en bord de mer, avec des valeurs proches de 0 degré ou très légèrement positives dans la partie centrale du pays.