La nuit la plus froide: -18° à Elsenborn dans les contrées germanophones, et ça va continuer

La nuit la plus froide de la semaine vient de s'achever. On a enregistré 18 degrés sous zéro à Elsenborn, dans les Hautes Fagnes en province de Liège, a annoncé David Dehenauw de l'institut royal de météorologie (IRM). C'est un record pour cet hiver. Mais il a fait glacial dans tout le pays (comme dans toute l'Europe d'ailleurs, voir au bas de l'article): -7,8 degrés à Coxyde, -10,1 à Zaventem, -14,3 à Saint-Hubert. "Mon compagnon commençant le travail à 6h, pas le choix il a dû affronter le froid ce matin du côté de Bouffioulx avec -12,5 degrés", racontait Angélique à l'aube via notre bouton orange Alertez-nous. La nuit de lundi à mardi avait déjà été décrite comme la plus froide de l'hiver 2017-2018, avant d'être détrônée ce mercredi.

Sur Bel RTL, ce matin, notre journaliste Guillaume Fraikin suivait les agents de Bruxelles-propreté qui ont démarré leur tournée avec une température de -7degrés. Cette température ne posait pas trop de problème au chauffeur, qui est au volant du camion et qui peut bénéficier du chauffage de son véhicule. Mais pour les autres agents qui remplissent la benne du camion-poubelle, c'est plus compliqué de travailler par ce froid. Ce matin en s'apprêtant, les travailleurs se sont vêtus en conséquence. Gants, bonnets, grosses chaussettes et veste épaisse sont de rigueur.

Plus étonnant, au marché de Woluwé, les légumes sont placés dans des frigos, dans lesquels il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Les maraîchers ont peur que leurs marchandises ne gèlent.

Mercredi restera une journée très froide mais toujours ensoleillée et sèche. Les maxima seront compris entre -8 degrés en Hautes Fagnes et -2 ou -3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort d'est et de ce fait, les températures ressenties seront plus basses.

La prochaine nuit sera à nouveau extrêmement froide avec des minima compris entre -4 degrés à la côte et -11 degrés en Hautes Fagnes tandis que dans le centre, ils oscilleront autour de -5 ou -6 degrés. Le vent sera modéré à assez fort d'est à nord-est avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Jeudi, il continuera à faire très froid avec un vent d'est à sud-est bien présent et toujours aussi glacial. Les nuages se feront plus nombreux et surtout le long de la frontière française, quelques légères chutes de neige seront possibles. Les maxima seront compris entre -1 et +2 degrés mais à l'aube, le gel sera encore prononcé.

Vendredi sera une journée de transition vers un temps plus doux. Après une aube glacée, une perturbation transitera de France vers notre pays. Les premières précipitations pourront être verglaçantes, devenant majoritairement neigeuses en cours de journée. Dans le nord, il fera probablement sec jusqu'en fin d'après-midi, voire jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre -1 et +2 degrés. Le vent sera modéré de secteur est en plaine et de sud-est en Ardenne.

Samedi à l'aube, il conviendra d’être vigilant quant aux plaques de glaces. En journée, la nébulosité sera variable et le temps restera généralement sec bien qu'une averses ne soit pas exclue. Le temps deviendra sensiblement plus doux avec des maxima compris entre 4 et 7 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Dimanche, la nébulosité sera variable à très abondante avec en journée, la possibilité d'une averse bien que le temps restera sec la plupart du temps. Maxima compris entre +5 et +8 degrés.