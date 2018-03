La phase de pré-alerte routière est maintenue sur les routes wallonnes

(Belga) La phase de pré-alerte routière est maintenue en Wallonie, en raison des averses hivernales - neige et pluies verglaçantes - prévues vendredi, indique la Cellule d'action routière (CAR). Celle-ci se compose du centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex.

La phase de pré-alerte avait été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle signifie que l'ensemble des moyens permettant de maintenir la mobilité sur le réseau wallon sont déployés, ce qui comprend le rappel des engins de déblocage, le traitement spécifique des côtes à risque et le renforcement des actions d'épandage. Cette phase permet également de mobiliser des forces de police supplémentaires. Les automobilistes sont priés de rester prudents et vigilants lors des pluies verglaçantes et des chutes de neige, en particulier sur le réseau secondaire. Ils sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manoeuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avant le véhicule précédent et à ne pas dépasser les épandeuses. Les conditions de circulation sur le réseau sont renseignées sur les sites trafiroutes.wallonie.be et inforoutes.be. (Belga)