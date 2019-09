La pluie bel et bien de retour

(Belga) Le temps restera instable au moins jusque début de semaine prochaine, avec des maxima toujours un peu frais pour la saison et proches de 18 degrés dans le centre, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Vendredi matin, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec et assez ensoleillé avec quelques voiles d'altitude, principalement sur l'ouest du pays. L'après-midi, le ciel se chargera graduellement à partir de l'ouest, avant de laisser place aux premières gouttes de pluie fin de journée au littoral. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. A la mer, il deviendra temporairement assez fort. En soirée et durant la nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert et la zone de pluie progressera du nord-ouest vers le sud-est du pays. En deuxième partie de nuit, des éclaircies reviendront à partir du littoral. Les minima oscilleront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés à la côte. Samedi, une perturbation s'évacuera par le sud-est en matinée. Elle sera rapidement suivie par de l'air maritime d'origine polaire instable responsable d'un temps très variable. Les éclaircies alterneront avec des nuages régulièrement porteurs d'averses probablement accompagnées de coups de tonnerre. Dimanche, après dissipation de la grisaille matinale, le temps restera variable avec des averses, probablement un peu moins nombreuses que la veille. Un coup de tonnerre restera possible par endroits. (Belga)