La pluie déjà de retour mercredi

(Belga) Le temps sera calme et agréable mardi après-midi, avec de belles périodes ensoleillées, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité augmentera ensuite progressivement à partir de la frontière française mais le temps devrait rester sec. Les maxima afficheront 4 ou 5 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en Flandre.

Mardi soir, le ciel se couvrira progressivement dans toutes les régions mais le temps restera encore généralement sec. Un front chaud traversera ensuite le pays d'ouest en est sous forme de faibles pluies ou de bruines. Les températures les plus basses varieront entre 2 et 6 degrés. Mercredi, une zone de pluie active traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Un air plus froid et plus sec, accompagné d'éclaircies, est ensuite attendu à partir du littoral. Quelques averses resteront toutefois possibles avec la possibilité d'un peu de grésil ou de neige fondante en Ardenne. Les températures atteindront 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en Flandre avant de baisser en cours d'après-midi. Des averses hivernales sont également prévues localement en soirée et durant la nuit, surtout en Ardenne. Jeudi, le temps sera variable et assez froid avec des averses hivernales. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. (Belga)