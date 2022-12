La pluie est morte, vive la pluie!

(Belga) Les dernières gouttes de la perturbation matinale tombées jeudi seront vite remplacées par de nouvelles pluies, débarquant dans le pays par le sud-ouest dans l'après-midi. Un répit de courte durée entre les deux perturbations permettra tout de même à quelques éclaircies d'entrer sur scène, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures seront douces pour la saison, comprises entre 8°C en Hautes Fagnes et 11°C par endroits en basse et moyenne Belgique. Le vent, de secteur sud-ouest, soufflera modérément. La soirée de jeudi restera mouillée pour l'est et le nord-est. L'IRM prévient par ailleurs d'un risque de manque de visibilité pendant la nuit dans les Hautes Fagnes. Les minima oscilleront dans une fourchette allant de 6 à 10°C, sous un vent toujours modéré. Des rafales atteignant les 50 à 60 km/h pourront déferler au sud du sillon Sambre et Meuse. La pluie restera d'actualité vendredi, avec une nouvelle perturbation qui traversera le pays depuis la France. Quelques rayons de soleil réchaufferont les cœurs lorsque les gouttes s'échapperont par les Pays-Bas et les frontières orientales dans l'après-midi. La douceur sera remarquable, note l'IRM, avec des températures maximales comprises entre 9 et 13°C. Le vent se renforcera, pour devenir souvent assez fort dans l'intérieur des terres, et fort en bord de mer. Les préparatifs du réveillon de Noël débuteront sous les nuages, samedi, toujours accompagnés de leur fidèle amie, les averses. Le temps redeviendra cependant plus sec en cours de journée, laissant la place aux éclaircies. Il fera toujours doux: entre 6 et 11°C.