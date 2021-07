La pluie est tombée en abondance cette nuit: à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines heures?

D'importantes précipitations se sont abattues sur une partie du pays durant la nuit de mardi à mercredi. Cet épisode orageux est-il terminé ou faut-il s'attendre à de nouvelles averses?

La pluie s'est déversée par trombes entières sur un bon tiers du pays durant la nuit. Caves inondées, routes fermées, ruisseaux qui débordent...

On dénombre notamment 160 interventions du côté de Verviers et plus d'une centaine dans le Brabant wallon. Selon les prévisions de l'IRM, de nouvelles averses sont attendues.

Jusque jeudi, en effet, un front très actif sera pratiquement stationnaire sur une bonne partie du pays et provoquera d'importantes quantités de précipitations, surtout sur la moitié (sud-)est du pays. L'IRM émet une alerte rouge pour la province de Liège en prévision d'averses abondantes sur au moins un quart de la province.

De ce mercredi 9h à jeudi 20h, les cumuls pourront atteindre, par province, des valeurs généralement comprises entre :

- Anvers : 10 et 40 mm

- Brabant : 10 et 40 mm

- Hainaut : 0 et 30 mm

- Limbourg : 30 et 100 mm

- Liège : 60 et 150 mm

- Namur : 30 et 100 mm

- Luxembourg : 40 et 110 mm

Des orages pourront également se développer par endroits, ce qui pourrait donner lieur à des différences parfois significatives entre régions.

Puisqu'il y a plus de 65% de chances que les quantités de précipitations dépassent 100 mm en 24h sur au moins un quart de la province de Liège, celle-ci passe au niveau rouge.

"J'ai déclenché au nom de l'IRM une alerte rouge pour la province de Liège parce qu'on prévoit 100 mm en 24h sur au moins un quart de la province", a posté M. Dehenauw sur Twitter. Plusieurs entités (Trooz, Angleur, Chaudfontaine, Spa, Liège, ...) de la province ont déjà été durement touchées par les averses dans la nuit de mardi à mercredi. Le numéro d'intervention 1722 reste activé pour solliciter l'aide des pompiers

Les prévisions complètes de l'IRM pour la semaine

Aujourd'hui mercredi, la nébulosité restera abondante avec, surtout sur la moitié est du pays, des pluies abondantes ou parfois de fortes averses éventuellement orageuses. Sur le centre du pays, les pluies seront plus intermittentes, et sur l'ouest, le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à localement 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral assez fort à fort avec des rafales de 60 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie restera stationnaire sur l'est du pays, où de nouvelles précipitations abondantes se produiront. Les pluies seront plus intermittentes sur le centre du pays, et le temps devrait rester plus ou moins sec sur l'ouest, où quelques éclaircies seront même possibles. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort à fort. Jeudi, la nébulosité restera abondante avec des pluies modérées à parfois intenses sur l'est du pays. Sur l'ouest, le temps sera généralement sec avec retour de quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 16 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 degrés sur l'ouest du pays. Avec un vent modéré à assez fort de nord à nord-ouest, les températures ne devraient pas dépasser 19 degrés dans la zone littorale.