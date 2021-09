La pluie et les nuages éclipseront le soleil jeudi

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé mercredi après-midi avec la possibilité de quelques nuages élevés et éventuellement un petit cumulus décoratif en Haute Belgique ou près des Pays-Bas, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima s'échelonneront de 23 degrés en Hautes-Fagnes à 30 degrés localement en plaine.

Ce mercredi soir, le temps restera sec et le ciel serein ou peu nuageux. En cours de nuit, la nébulosité augmentera lentement depuis la France. Principalement sur l'ouest du pays et le long de la frontière française, on note le risque de quelques averses en fin de nuit, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Il fera doux avec des minima le plus souvent compris entre 14 et 20 ou 21 degrés. Dans certaines vallées de l'Ardenne, le mercure pourrait chuter sous la barre des 10 degrés. Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses dispersées mais potentiellement accompagnées d'orages. Ces précipitations seront probablement plus régulières et plus marquées en seconde partie d'après-midi et en soirée sur la moitié sud-est du pays. Quelques grêlons ne sont pas exclus par endroits. Même si les maxima accuseront un léger recul, il fera lourd avec des valeurs comprises entre 21 et 27 degrés. La nuit de jeudi à vendredi, le risque d'averses restera d'abord encore présent sur l'ensemble du territoire et finira par ne plus concerner que la partie sud-est du pays au fil des heures, où un coup de tonnerre pourra toujours s'entendre. Les minima oscilleront autour de 17 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud. (Belga)