La pluie fait des dégâts dans plusieurs communes limbourgeoises

(Belga) Plusieurs localités limbourgeoises constataient dimanche les dégâts causés par les fortes pluies tombées localement.

A Montenaken (Gingelom), les services de secours locaux étaient à pied d'oeuvre tandis que des sacs de sable étaient distribués aux habitants. A Herk-De-Stad, le bourgmestre Bert Moyaers se rendait sur le terrain afin de se faire une idée de l'ampleur des dégâts. Les communes de Hoeselt et Riemst semblaient ne pas avoir non plus été épargnées par les averses. Le festival Extrema Outdoor, qui se tient à Houthalen-Helchteren, dans le Limbourg, était aussi les pieds dans la boue. Le bourgmestre Alain Yzermans a invité les festivaliers à ne pas se rendre sur le site avant 19h00. La circulation à l'échangeur entre les autoroutes E313 et E314 à Lummen, dans le Limbourg, était par ailleurs perturbée dimanche après-midi en raison des fortes pluies. (Belga)