La pluie laisse place aux averses orageuses avant quelques éclaircies

(Belga) La perturbation pluvieuse principale s'évacuera par le nord en donnant encore temporairement de la pluie mercredi après-midi, sous un ciel très nuageux à couvert, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Ailleurs, quelques éclaircies se développeront depuis la frontière française, mais rapidement, l'atmosphère deviendra instable avec le développement d'averses orageuses, parfois intenses, surtout sur la moitié ouest. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il fera probablement plus sec malgré le risque d'une averse et les éclaircies deviendront même progressivement plus larges par le sud-est. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-ouest sur la plupart des régions, mais il sera faible de direction variable sur l'ouest du pays. Les températures seront comprises entre 16 degrés en Hautes-Fagnes ou à la mer et 19 degrés en Campine.

Mercredi soir et en première partie de nuit, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec des averses (localement orageuses) encore possibles sur la plupart des régions. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec de plus larges éclaircies. De la brume pourra se développer par endroits. Les températures seront comprises entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans le centre du pays. Le vent deviendra généralement modéré de secteur sud. Jeudi, il fera d'abord généralement sec avec des éclaircies, surtout sur le nord-est du pays. Sur l'ouest, le ciel sera déjà partiellement à très nuageux avec le risque d'une averse. L'après- midi, il fera partiellement à parfois très nuageux avec un risque d'averses (localement orageuses), surtout sur la moitié ouest du pays. Sur la moitié est, il fera généralement sec avec parfois de larges éclaircies. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 20 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera d'abord modéré à assez fort, devenant modéré, de secteur sud-ouest. Des rafales de vent de 50 à 60 km/ h seront possibles (Belga)