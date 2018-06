La pluie laissera place à un week-end plus doux et ensoleillé

(Belga) Vendredi après-midi, la zone pluvio-orageuse qui recouvre la Belgique s'affaiblira progressivement, annonce l'IRM. La nébulosité redeviendra plus variable mais de nouvelles averses parfois orageuses se développeront par endroits. Maxima de 17 à 22 degrés. Vendredi soir, le risque d'averses orageuses diminuera sur l'ouest et le centre du pays mais persistera sur l'est.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les dernières ondées orageuses s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne, laissant place à des nuages bas. Minima de 12 à 15 degrés. Samedi, la grisaille se lèvera au cours de l'avant-midi puis la nébulosité deviendra plus variable. Quelques averses se produiront encore mais de manière plus isolée. Un coup de tonnerre reste possible. Maxima de 19 à 23 degrés. Le risque d'averses disparaîtra totalement en soirée et en début de nuit. Dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Le temps sera sec à une ondée près. Les températures maximales se situeront entre 20 degrés à la côte et 25 degrés en Campine. Lundi et mardi prochains, nous devrions conserver un temps généralement sec avec des éclaircies, même s'il faudra parfois composer avec de la grisaille matinale. Les maxima varieront entre 22 et 25 degrés dans le centre du pays.