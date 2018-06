La pluie ne gâchera pas le week-end

(Belga) Le temps sera calme et doux vendredi après-midi, rythmé par des éclaircies et des passages nuageux, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Il fera sec, à une éventuelle ondée près. Le thermomètre affichera 19 ou 20° à la mer et sur les hauteurs de l'Ardenne et 23 à 24° dans le centre du pays. Le vent faible et variable s'orientera au nord-ouest dans l'ouest de la Belgique et deviendra modéré.

Les éclaircies s'élargiront vendredi soir. Des nuages élevés arriveront dans le pays pendant la nuit depuis la France mais le temps restera sec. Le mercure oscillera entre 8° en Hautes-Fagnes et 12 ou 13° en plaine, sous un vent faible à modéré de directions variées ou de secteur sud-ouest. Les nuages s'accumuleront samedi mais ne devraient pas gâcher pas la fête, le temps restant sec dans la plupart des régions. Le risque de quelques averses augmentera toutefois en cours de journée, surtout sur l'extrême sud-est du pays. Les températures seront comprises entre 18 et localement 23°, sous un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest. Dimanche, éclaircies et champs nuageux se partageront le ciel. L'Ardenne pourrait être douchée par une averse localisée mais de manière générale, la Belgique restera au sec. Il fera plus frais: de 16 à 21°.