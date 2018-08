La pluie va-t-elle faire son grand retour? On sait désormais prédire ce que nous réserve le mois d'août!

Retour de la chaleur ! Le mercure dépasse de nouveau les 30 degrés. David Dehenauw, notre spécialiste, était présent sur le plateau du RTL info 13 heures pour en parler.

Nous allons à nouveau dépasser les 30 degrés pendant plusieurs jours En Belgique, prévoit David Dehenauw. Nous risquons d’avoir à nouveau une vague de chaleur. Ca sera déjà la deuxième si c’est le cas.





Un mois de juillet remarquable



Juillet était remarquable. Nous avons vécu le deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré en Belgique, avec 22 degrés en moyenne. On a enregistré 5 jours de précipitations à Uccle, on égale donc le record de 1989.

Il y a eu seulement 1 jour très nuageux à Uccle! Ça, c’est encore absolu pour juillet. Notre été est donc tout à fait remarquable pour l’instant.

Au mois d’août, à quoi s’attend-t-on? Beaucoup de chaleur? Pas de pluie?

Pour les prochains 15 jours, les températures vont continuer de tourner entre 25 et 32,33 degrés. Peu ou pas de précipitations sont prévues, mis à part, peut-être, un orage très localisé. Cela ne va pas résoudre les problèmes de sécheresse, au contraire. La situation va encore s’aggraver. Je pense que, sur base des modèles de prévision, il y a au moins 60% de probabilité que le mois d’août soit lui aussi, plus chaud que la normale. Pour ce mois, elle est de 18 degrés.

Si on note une moyenne d’à peine 19 degrés, cela sera le mois le plus chaud jamais enregistré. Nous parlons évidemment ici au conditionnel!