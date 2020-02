La pré-alerte routière est déclenchée en raison des conditions météorologiques hivernales

(Belga) Compte tenu des conditions météorologiques hivernales, la Cellule d'Action Routière (CAR) a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière, annonce le Service public de Wallonie (SPW) dans un communiqué mercredi matin.

Selon les dernières prévisions et observations météorologiques, des chutes de neige sont en cours en Ardenne et devraient se poursuivre en matinée. Sur son site, la police fédérale signale une circulation normalisée malgré une chaussée glissante sur l'E40. Les chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs routes mercredi matin. Elles ont toutes été rouvertes entretemps, à l'exception de la N608 (dans l'est de la Belgique), rapporte le Centre Perex. La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires : rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d'épandage (travail en cascade des épandeuses). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires. (Belga)