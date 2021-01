La première semaine de l'année marquée par un temps froid, nuageux et parfois hivernal

(Belga) Ce premier janvier, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de faibles averses et encore un peu de neige en Ardenne. Les maxima iront de 0 à +5 degrés. La journée de samedi sera ensuite assez calme et froide avec la possibilité d'éclaircies. Il fera généralement sec, sauf sur le nord-ouest, où le risque d'averses subsistera. Les maxima varieront entre -2 et +6 degrés. Dimanche et lundi, l'Institut royal météorologique s'attend à quelques périodes de précipitations, hivernales surtout dans le sud-est du pays, et des maxima de -1 à +4 degrés.

Lundi, la nébulosité restera ainsi abondante avec quelques périodes de précipitations. Ces dernières adopteront encore un caractère hivernal principalement dans la moitié sud-est. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Hautes Fagnes, +2 ou +3 degrés dans le centre et +4 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré en Haute Belgique, modéré sur les autres régions mais parfois encore assez fort à la côte. Mardi, le temps sera très nuageux avec quelques faibles averses localisées, parfois hivernales. Le littoral profitera peut-être de quelques éclaircies. Les maxima seront toujours assez froids, avec des valeurs entre -1 degré en Hautes Fagnes, +2 dans le centre et +3 ou +4 à la mer. Le vent restera assez sensible. On gardera les mêmes ingrédients pour mercredi et jeudi avec toujours ce temps relativement froid, nuageux et accompagnés localement de quelques averses hivernales (avec parfois également un peu de neige en plaine). Les maxima dépasseront à peine le 0 dans le centre. Vendredi, une perturbation pourrait venir s'enfoncer dans l'air froid présent au-dessus du pays, provoquant des chutes de neige sur de nombreuses régions. Les maxima oscilleront de -4 degrés en Haute Ardenne à +2 en bord de mer.