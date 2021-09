La promesse de notre présentatrice météo: "C'est le premier jour d'une belle semaine ENSOLEILLÉE et CHAUDE"

Vanessa Matagne, notre présentatrice météo, était présente sur le plateau ce midi dans le RTLINFO13H. Elle faisait le point sur la météo. Peut-on s'attendre à un beau mois de septembre? Notre animatrice ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs mais promet au moins un belle semaine pour commencer. "Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une belle semaine ensoleillée. Vous pouvez compter sur le soleil cet après-midi sauf si vous êtes en bord de mer, où il y a encore de la grisaille. On peut compter sur le soleil, demain, tout le week-end, lundi, mardi au moins jusqu'à mercredi"...

Quid des températures?

Maintenant que le soleil est garanti. Reste à connaître les degrés. "Les températures vont monter petit à petit. Aujourd'hui et demain, jusqu'à 23, 24 degrés. Ce week-end, 26, 27 degrés et début de semaine prochaine, on aura même jusqu'à 30 degrés à l'ombre!"

"En fait, la situation s'est totalement débloquée. Cet été, en juillet et août, on était vraiment positionné du mauvais côté des anticyclones qui remettaient toute la chaleur et le soleil vers la Russie la Roumanie. Maintenant, nous sommes positionnés du bon côté avec de l'air qui remonte petit-à-petit du sud. Cet air est beaucoup plus sec. Il nous apporte donc un temps vraiment radieux. On peut en profiter. L'été, je vous le rappelle est jusqu' 21 septembre. Il n'a pas dit son dernier mot", conclut Vanessa Matagne.