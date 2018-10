La Protection civile belge en Espagne pour un exercice international d'inondations

(Belga) La Protection civile belge participera du 21 au 27 octobre à un exercice international de simulation d'inondations généralisées dans la capitale espagnole, a-t-elle annoncé jeudi. Cet entraînement permettra de coordonner les équipes de six pays européens et de tester le module belge de recherche et de sauvetage en bateaux "Frub".

L'île espagnole de Majorque et le département français de l'Aude ont fait face ces derniers jours à d'importantes inondations, qui ont coûté la vie à plus de 25 personnes. À Madrid, il s'agira toutefois d'un exercice, baptisé "Riwaterex". Cette simulation mettra à l'épreuve la coopération entre les équipes des six pays participants, à savoir l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et la Belgique. Les opérations impliqueront tous les niveaux, de la chaîne de commandement jusqu'au déploiement sur le terrain, en passant notamment par la récolte et l'échange d'informations. L'équipe belge se compose de trois bateaux et 11 experts pour son module "Flood Rescue Using Boats" (Frub). La division s'occupe des recherches et des sauvetages en bateaux lors de graves inondations. Elle permet également d'approvisionner en produits de première nécessité des zones sous eaux. À la demande de l'Espagne, qui ne dispose pas de cette capacité, la Belgique envoie par ailleurs une équipe de deux unités de pompage à grande capacité, qui requièrent l'implication de sept personnes. Ces équipes travailleront conjointement avec des experts de la Santé publique et de la Défense, dans le cadre de B-Fast (Belgian First Aid & Support Team). Pour le "Frub", cet exercice représente une occasion de se préparer à une certification par les autorités européennes en 2019. Une fois certifié, le but sera de rejoindre le "Voluntary Pool" du Mécanisme européen de protection civile. Il s'agit d'une réserve de moyens d'intervention (équipes et équipements) mis à disposition par les États membres de manière volontaire. Ces moyens peuvent être mobilisés à tout moment dans le cadre d'une intervention européenne commune, face à une catastrophe de grande ampleur. (Belga)