La province de Liège en alerte orange pour les précipitations dimanche

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte orange concernant les précipitations en province de Liège dimanche.

De la nuit de samedi à dimanche jusqu'à lundi matin, les précipitations prévues en province de Liège entre 50 et 60 l/ m2 sur son relief. Le reste du pays, à l'exception de la côte et le Flandre occidentale, est lui placé en alerte jaune. Des pluies continues dont l'intensité se renforcera au fil des heures sont prévues dès la nuit de samedi à dimanche jusqu'à dimanche soir. Elles seront immédiatement suivies d'averses. Les quantités de précipitations dépasseront les 25 l/ m2 et pourront très localement atteindre les 40 l/ m2 sur les provinces d'Anvers, Limbourg, Namur et Luxembourg. Dans ces deux dernières provinces wallonnes, l'IRM a aussi émis une alerte jaune aux conditions glissantes dans la nuit de dimanche à lundi. Enfin, l'ensemble du territoire est placé en alerte jaune concernant le vent dimanche. Des rafales entre 80 et 90 km/h seront possibles. Au littoral et très localement dans l'intérieur, quelques coups de vent pourront éventuellement dépasser ce seuil.