(Belga) Des concentrations d'ozone très élevées ont à nouveau été enregistrées mercredi, surtout dans le centre et le nord du pays. Le seuil d'information européen (180 µg/m3) a été dépassé dans 23 des 42 stations de mesure, indique la Cellule Interrégionale de l'Environnement (Celine). Ces concentrations diminueront dans une grande partie du pays jeudi et la qualité de l'air s'améliorera considérablement à partir de vendredi.

Mercredi, 13 stations flamandes, trois bruxelloises et sept wallonnes ont enregistré un dépassement du seuil d'information européen. La concentration horaire maximale mesurée a été de 239 µg/m³ à Sint-Kruiswinkel à 19h. En Europe, la population doit être informée lorsque la concentration d'ozone dépasse les 180 µg/m3. Ce jeudi, des conditions météorologiques plus clémentes feront sensiblement diminuer les concentrations d'ozone dans une grande partie du pays, ajoute Celine. Des dépassements du seuil d'information européen sont toutefois encore prévus dans le nord-est et le nord-ouest, où l'ensoleillement restera important. Les concentrations d'ozone diminueront vendredi et reviendront à des valeurs normales pour cette période de l'année. (Belga)