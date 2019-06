La semaine commence chaudement: quelle température fera-t-il dans votre région?

Lundi, le soleil sera toujours très présent malgré la présence de voiles d'altitude. Sur l'ouest, des nuages moyens plus nombreux pourront se développer depuis le littoral sous l'influence d'une brise de mer en cours d'après-midi. Les températures maximales seront en hausse, affichant 27 degrés en Haute Ardenne et 32 degrés en Campine. Le vent sera souvent faible à modéré de secteur sud-est. Sur l'extrême ouest du pays, il s'orientera au nord-ouest l'après-midi.

A Liège, Charleroi, Mons, Namur, les températures atteindront 30 degrés. A Bruxelles, il fera jusqu'à 31 degrés. A Arlon ou encore Verviers, 29.





La nuit, il fera jusqu'à 23 degrés

La nuit de lundi à mardi, le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies sur l'ouest et le centre du pays. Des champs de brume y seront également possibles. Sur l'est, il y aura surtout des nuages élevés. Le temps restera sec. Les températures minimales seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et probablement 23 degrés sur les grandes villes. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est sur la moitié est du pays et il sera faible de secteur variable sur la moitié ouest.

Mardi, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. Il fera très chaud avec des maxima de 28 ou 29 degrés à la mer, autour de 32 degrés dans le centre et jusqu'à 34 degrés en Campine. Sur la région côtière, il fera donc également très chaud, mais la masse d'air se rafraîchira dans l'après-midi et en soirée sous l'influence d'une brise de mer de secteur nord-ouest. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible à souvent modéré de secteur sud-est, puis sud.

Mercredi sera également une journée ensoleillée. Il y aura de grandes disparités régionales concernant les températures : les maxima seront proches de 20 degrés au littoral, de 28 à 30 degrés sur le centre et ils atteindront 33 degrés sur l'extrême sud-est. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-nord-est.

Jeudi, il fera à nouveau ensoleillé, mais les températures seront un peu moins élevées. Les maxima seront compris entre 22 degrés à la mer et 27 degrés sur la plupart des autres régions. Sur l'extrême sud-est, le mercure pourra encore atteindre 32 degrés. Le vent sera modéré, à assez fort à la mer, de nord-est.

Vendredi, le soleil restera très présent avec des maxima de 20 degrés au littoral, autour de 25 degrés sur le centre et jusque 29 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de nord-est.

Samedi restera probablement une journée ensoleillée avec des maxima proches de 29 degrés voire plus.

Dimanche, le temps resterait chaud et assez ensoleillé. Le mercure repartirait à la hausse avec à nouveau des maxima supérieurs à 30 degrés dans le centre.