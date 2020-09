La semaine débute sous le soleil

(Belga) La semaine débutera sous le soleil lundi matin, avant l'arrivée progressive de nuages au cours de l'après-midi. Le thermomètre affichera entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés en Flandre, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, faible à modéré, soufflera d'ouest à sud-ouest.

Ce soir et pendant la nuit, le temps restera sec mais la nébulosité augmentera petit à petit par l'ouest. Dans le sud­-est du pays, de larges éclaircies persisteront jusqu'à l'aube, sous des minima compris entre 5 et 6 degrés. A la mer, ils atteindront encore 15 degrés. Le vent du sud-ouest sera d'abord faible, puis modéré. Mardi, d'épais nuages encombreront le ciel, mais le temps restera généralement sec. La nébulosité sera encore abondante mercredi et quelques faibles pluies s'inviteront en Flandre. Le mercure atteindra 18 à 22 degrés.