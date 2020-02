La tempête Ciara pourrait avoir un impact sur la circulation des trains dimanche

(Belga) La tempête Ciara qui traversera dimanche la Belgique pourrait avoir un impact sur la circulation des trains, prévient samedi la SNCB. L'entreprise ferroviaire pourrait en effet devoir modérer la vitesse des convois sur certaines parties du réseau en raison des tempêtes potentiellement violentes accompagnées de fortes rafales qui sont annoncées.

Ces mesures sont prises en étroite concertation avec Infrabel pour garantir la sécurité des voyageurs et du trafic ferroviaire. La circulation des trains pourrait également être affectée par des obstacles sur les voies (branches ou autres objets qui se seraient envolés), anticipe la SNCB, assurant que tout sera mis en oeuvre pour limiter au maximum ces perturbations. L'entreprise ne peut pas encore confirmer quand et où ces mesures seront en vigueur et invite les voyageurs à consulter ses canaux de communication lors de la planification de leurs voyages. (Belga)