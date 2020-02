La tempête Dennis souffle sur la Belgique

(Belga) Après Ciara, place à la tempête Dennis qui sévit actuellement sur notre territoire, avec des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h voire localement 100 km/h. L'IRM prévoit, pour cet après-midi, un temps nuageux et doux, avec des maxima variant de 12 à 16 degrés. Ensuite une zone de pluie arrosera l'ensemble des régions, accompagnée d'un fort champ de vent. Pour rappel, la Belgique est placée en alerte jaune jusqu'à 23h. Et le numéro 1722 pour les interventions de pompiers non-urgentes a été activé.

Dimanche soir, la zone de pluie s'évacuera par l'est vers minuit. En seconde partie de nuit, quelques averses seront encore possibles, surtout dans le sud. Le temps deviendra alors sec sur la plupart des régions. Les minima oscilleront de 4 degrés en Hautes­ Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le centre. Le vent s'orientera à l'ouest­-sud­-ouest et diminuera en intensité. Des pointes de 60 à 80 km/h seront néanmoins encore possibles. Pour lundi, on annonce des averses, surtout dans l'après­ midi. Un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas à exclure, surtout à la Côte et en Ardenne. Le thermomètre affichera des températures comprises entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort, parfois fort à la mer, avec des pointes de 60 à 75 km/h. Mardi en matinée, il fera généralement sec surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Mais en cours de journée, le temps va se gâter et le risque d'ondées s'étendra à toutes les régions. (Belga)