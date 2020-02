Une nouvelle tempête est arrivée en Belgique: des rafales jusqu'à 100km/h attendues sur la Côte

Des vents moyens de 9 Beaufort (Bft) ont été mesurés dimanche matin au poteau Westhinder en mer du Nord, indique le météorologue de l'IRM (Institut royal météorologique de Belgique) David Dehenauw sur Twitter. On peut donc désormais parler d'une tempête en Belgique.

Après Ciara, Dennis, Ellen arrive ce dimanche. Il s'agit de la troisième tempête en trois week-end consécutifs. Elle devrait cependant être moins violente que les deux précédentes. Les rafales ne dépasseront probablement pas les 100 km/h selon les prévisions de l'IRM. La Belgique est néanmoins placée en vigileance jaune au vent par l'IRM. Des dégâts restent possibles.

Selon des informations de David Dehenauw, le vent a atteint 9 beaufort en mer, on peut donc désormais de "tempête belge". En effet, pour pouvoir utiliser l'appellation "tempête", la vitesse des vents doit avoir atteint 9 beaufort en mer du Nord belge.



Quelles précautions ont été prises?

Les parcs bruxellois gérés par Bruxelles-Environnement sont fermés depuis hier soir 22h et jusqu'à lundi. Les cimetières resteront par contre accessibles. Il en est de même que les parcs gérés par la ville de Bruxelles. Le numéro 1722 est activé.

Les prévisions complètes de l'IRM

Ce dimanche, le temps sera très nuageux avec des pluies régulières et parfois modérées. En fin de journée, le temps reviendra plus sec en Flandre. Les maxima seront compris entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés sur l'ouest du pays.



Le vent de sud­ ouest sera modéré à généralement assez fort avec des rafales de 85 à 90 km/ h, le long du littoral très fort à tempétueux avec des rafales de 95 à 100 km/ h. En cours d'après­ midi, le vent s'orientera entre l'ouest et le nord­ ouest et diminuera en intensité.

Ce soir et en début de nuit, les pluies s'évacueront vers le sud du pays et le temps redeviendra généralement sec avec quelques éclaircies sur le nord et l'ouest du pays.

En seconde partie de nuit, la nébulosité redeviendra à nouveau plus abondante et quelques faibles pluies ou bruines reviendront en fin de nuit à partir de la frontière française. Minima de 1 degré dans les Hautes­ Fagnes à 7 degrés dans la région côtière. Le vent sera d'abord modéré de nord­ ouest, puis deviendra faible à modéré de sud ou de directions variables.

Demain lundi, le temps sera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. En matinée, le vent de sud sera faible à modéré, mais il se renforcera l'après-midi pour devenir assez fort à fort et il s'orientera à l'ouest-sud-ouest. A la mer, un vent très fort sera même possible. Rafale de 60 à 80 km/h. Il fera très doux avec des maxima compris entre 9 degrés en Ardenne et 13 degrés sur le centre.