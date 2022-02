La tempête Eunice frappe la Belgique: plusieurs métiers à l'arrêt à cause des vents violents

A Jumet, Alexandre doit intervenir en urgence ce vendredi matin. Une faitière d’une toiture est tombée à cause du vent. Avant toute chose, il faut évaluer la situation. "Au vu de la hauteur et des intempéries, le vent est assez fort, c’est moi qui vais évaluer les risques au niveau de la sécurité avant de faire monter le personnel", explique l’administrateur général d’une entreprise de toiture.

Les chantiers en cours sont aujourd’hui à l’arrêt. La plupart des ouvriers sont en chômage intempérie. Une équipe est toutefois sur le terrain pour les urgences. "Suivant la météo, cela passe encore un peu. Il faut bien attacher le pied de l’échelle au moment où tu vas te poser. Mais sinon on peut passer à l’action", demande Alexandre à un de ses employés.

La stabilité des arbres ne se fait pas correctement, vu ce taux d’humidité

A Lodelinsart, Baudouin, gérant d’une entreprise de jardinage, a mis en place la même organisation. Les équipes doivent se tenir prêtes à intervenir en cas de problème. "Le souci des sols à l’heure actuelle, c’est l’engorgement d’eau. Il y a énormément d’eau sur les terrains, tout est détrempé, et la stabilité des arbres ne se fait pas correctement, vu ce taux d’humidité", explique-t-il.

Et puis direction Dampremy où Cédric est lui responsable d’une entreprise de construction. "Dès que le bon temps revient, il faudra regarder pour pouvoir poser les premiers isolants sur le dessus et après on pourra tout recimenter", donne-t-il comme consigne à l’un de ses ouvriers devant une maison en construction.

Nous prenons du retard dans nos chantiers

Il est en effet impossible de travailler à l’extérieur avec ce temps. "Nous prenons du retard. Pour l’instant, on est censés isoler l’extérieur. On doit poser les isolants avec le crépis mais avec les temps qui courent, c’est vraiment pas possible. Donc, on s’adapte et on a la chance de pouvoir alterner intérieur et extérieur quand c’est possible", souligne Cédric.

Le constat général pour ces entrepreneurs est le même: la météo de ces derniers temps est très capricieuse et cela engendre pas mal de retard sur tous leurs chantiers.