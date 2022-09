La tempête Fiona touche la Guadeloupe, les habitants invités à rester chez eux

(Belga) Les premiers effets de la tempête Fiona se faisaient sentir vendredi soir en Guadeloupe, placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages peu avant 18 heures.

Certaines routes étaient déjà gorgées d'eau dans la soirée, notamment en Basse-Terre, où est attendu le gros du phénomène durant la nuit. Selon le dernier bulletin de Météo-France, le centre de la tempête Fiona se trouvait à 18 heures au-dessus de la Guadeloupe, où des vents en rafales sont attendus "jusqu'à 100/120 km/h" au cours de la nuit, de même que des pluies diluviennes pouvant générer "de nombreuses inondations". "L'ensemble des déplacements sont à partir de maintenant à éviter (...) il faut vraiment rester chez soi" pour "éviter que des risques soient pris", a insisté le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte, vendredi soir dans les médias locaux. "Le trafic aérien sera suspendu à partir de 19h ce soir jusqu'à demain samedi à 12h00" et ne reprendra qu'en fonction des conditions météorologiques, indique également le communiqué. La tempête Fiona devait initialement effleurer l'archipel guadeloupéen mais "est descendue un peu plus vers le Sud que prévu", selon Météo-France, qui a placé la Martinique en vigilance orange "fortes pluies et orages". Toutes les activités du week-end comme les compétitions sportives, ou les journées du Patrimoine, ont été annulées en raison de l'arrivée de la tempête. Les journées du Patrimoine pourront être reportées a indiqué la préfecture dans la matinée de vendredi dans un communiqué. Selon Météo France, Fiona "s'est formée au centre de l'Atlantique le 15 septembre" et "il s'agit du 6e système tropical de la saison sur le bassin atlantique". Ce 16 septembre est aussi la date anniversaire du cyclone Hugo, ouragan de catégorie 5 qui avait dévasté l'île en 1989.