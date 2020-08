La tempête Francis a atteint la Belgique

(Belga) Francis pourra être considéré comme une tempête ayant touché la Belgique. Le météorologue David Dehenauw a posé ce constat mardi soir après que le point de mesure Westhinder, situé à une trentaine de kilomètres de la Côte, mais toujours en eaux territoriales belges, a mesuré une vitesse de vent moyenne de 9 Beaufort. C'est l'intensité reconnue lorsque l'on parle d'une tempête.

L'Institut météorologique (IRM) a averti plus tôt dans la journée de rafales de vent. La Côte est placée en code orange. Le vent pourra y souffler jusqu'à 90 km/h dans la nuit de mardi à mercredi. Le reste du territoire est en code jaune, avec des rafales de 70 à 80 km/h attendues. La plus forte rafale relevée dans le réseau synoptique de l'IRM jusqu'à présent atteignait 86 km/h à Middelkerke et Zeebrugge, indique David Dehenauw. Le plus gros de la tempête devrait être passé mercredi après-midi.