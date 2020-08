La tempête Francis va toucher une partie du pays: de fortes rafales attendues les prochaines heures

Le vent va se lever ce mardi soir. L'IRM émet une alerte jaune pour l'intérieur des terres, et orange pour le bord de mer.

L'IRM a activé un premier niveau d'alerte de couleur jaune depuis 18h et sera d'application jusque 16h demain après-midi. Les rafales pointeront jusque 70 km/h voire 90 km/h. Le pic est annoncé demain matin et en fin de nuit. Les rafales seront à ce moment-là les plus violentes. A la Côte, le niveau de vigilance sera élevé entre 2h et 10h du matin ce mercredi. On passera en code orange.

En mer du Nord, la tempête Francis sévit entre les îles Britanniques et le Danemark. Elle est désormais aussi belge, 9 Beaufort ont été enregistrés au poteau Westhinder en Mer du Nord belge. "La tempête Francis est désormais officiellement une tempête belge aussi", a indiqué en soirée le météorologue David Dehenauw.

Par ailleurs, le numéro 1722 est toujours en activité.