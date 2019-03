La tempête Freya secoue la Belgique: rafales jusqu'à 100 km/h et averses intenses parfois orageuses

Des vents intenses ont soufflé toute la nuit. Ce matin, il faudra encore s'attendre à un risque de fortes rafales jusque 90 à 100 km/h dans le centre et l'est du pays. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et des éclaircies se développeront.

Vous êtes sans doute nombreux à avoir entendu le vent souffler avec force cette nuit. Et vous êtes également nombreux à avoir senti des rafales agiter soudainement votre voiture à certains endroits ou à observer de vieilles branches brisées tombées au sol. Toutes ces observations sont la conséquence de la dépression Freya qui frappe l'Angleterre ainsi que les côtes ouest de la France et la Belgique.

Cela souffle vraiment très fort du côté de Waremme depuis 01h00-01h30 du matin. Impossible de dormir, c'est effrayant. On est aux aguets, on craint que la boite aux lettres ou la bâche de protection du canapé extérieur ou même l'abri de jardin lâche à tout moment", nous racontait un habitant de Waremme cette nuit via le bouton orange Alertez-nous. "Énormément de vent à Piétrain, on dirait qu'il y a une tempête", nous signalait pour sa part une personne de Jodoigne vers 3h du matin.

Ces fortes rafales, ont atteint jusqu'à 100km/h. L'Institut Royal de Météorologie annonce que c'est principalement dans le centre et l'est du pays qu'elles continueront de souffler ce matin, parfois accompagnées d'averses intenses voire orageuses.





De nombreuses interventions des pompiers

À Bruxelles, le bois de la cambre est fermé et devrait le rester jusqu'à la fin de matinée. Les pompiers sont sortis une quinzaine de fois pour des arbres couchés ou des échaudages qui menaçaient de tomber.

En région liégeoise, il a été décidé de tenir fermés les parcs et cimetières ce lundi matin, nous a informé la police en début de matinée. "Ces mesures de sécurité pourraient se prolonger toute la journée. Nous ferons le point vers midi", nous a-t-on ajouté. Les pompiers sont particulièrement sollicités depuis le début de la nuit, pour des toitures envolées, des arbres tombés sur les chaussées et même des piquets de clôtures soufflés par le vent et encastrés dans des fenêtres.

Dans le Hainaut occidental, le dispatching des services de secours de Wallonie picarde a enregistré une quinzaine d'interventions pour des tronçonnages d'arbres tombés sur la voie publique ou entravant la circulation ainsi que la chute au sol de câbles électriques. Les principales interventions ont eu lieu à Tournai, Mouscron et Lessines.

À Roisin dans le Hainaut, la Nationale N553 est fermée dans le deux sens après la chute de plusieurs arbres et d'un poteau électrique. La chaussée sera fermée pendant plusieurs heures.

Dans la région de Charleroi, plusieurs panneaux photovoltaïques seraient tombés dans une rue de Marchienne-au-Pont.





Comment va évoluer ce temps ?

En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest et des éclaircies se développeront. Le vent sera d'abord encore assez fort à fort de sud-ouest avec des rafales de 70 à localement encore 100 km/h. Dans le courant de la journée, il virera à l'ouest et deviendra modéré à assez fort avec des rafales proches de 50 km/h. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés dans l'ouest du pays.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra à nouveau variable avec des averses depuis la France. Celles-ci pourront être accompagnées d'un coup de tonnerre. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourront même prendre un caractère hivernal. Les minima seront compris entre 0 ou 1 degré en haute Ardenne et 5 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Mardi, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, éventuellement accompagnées de grésil et/ou de coups de tonnerre. Dans le sud-est du pays, le ciel sera plus nuageux et les averses plus nombreuses. Celles-ci pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal le matin. Les maxima varieront de 5 degrés en Ardenne à 10 degrés en basse Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.