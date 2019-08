La troisième vague de chaleur de l'été devrait être déclarée ce mardi: "Tout à fait unique"

Le mercure a encore affiché plus de 30°C ce lundi au centre météorologique d'Uccle. Nous en sommes déjà au quatrième jour de chaleur intense. "47 degrés au soleil sur ma terrasse à Woluwe-Saint-Pierre", nous a d'ailleurs écrit un témoin vers 17h30 via le bouton orange Alertez-nous. Il ne manque plus qu'un jour avec des températures similaires pour que la vague de chaleur soit officiellement annoncée. Ce serait la troisième cette année.



Pour le météorologue David Dehenauw, également présentateur météo sur RTL-TVI, la canicule devrait être officielle dès ce mardi. "Une vague de chaleur est presque certaine demain. C'est très exceptionnel à la fin de l'été. Et une troisième vague de chaleur en un été est tout à fait unique, car nous n'avons jamais connu depuis le début des mesures. Seule l'année 1947 était encore plus impressionnante, avec quatre vagues de chaleur en un an", précise David Dehenauw à nos confrères de Het Laatste Nieuws.



D'après le météorologue, le nombre de vagues de chaleur a augmenté ces dernières années. Selon lui, avant les années 90 nous connaissions en moyenne une vague de chaleur tous les quatre ans. Entre 1990 et 2015, c'était un an sur deux. Et depuis 2015, au moins une période de canicule s'est invitée chaque été.



Pour autant, le cru 2019 ne devrait pas être le plus impressionnant en termes de températures. "En dehors des vagues de chaleur, ce n'était pas si violent. Nous avons eu des températures plus basses et des précipitations. La température moyenne entre le 1er juillet et le 31 août de l'année dernière était de 19,8 degrés. Cette année, nous serons peut-être à environ 19 degrés", précise David Dehenauw à Het Laatste Nieuws.





Fortes concentrations d'ozone, le seuil d'information dépassé à six endroits



Les fortes chaleurs et l'ensoleillement important provoquent des concentrations en ozone élevées lundi. Le seuil d'information européen, établi à 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air (µg/m³), a été dépassé à 17h00 en six points de mesure dans le nord-ouest de la Belgique, selon les derniers chiffres de la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine).



La concentration horaire maximale a même atteint 205 µg/m³ à Destelbergen (Flandre orientale) et 206 µg/m³ à Baudelopark à Gand, des chiffres qui se rapprochent du seuil d'alerte européen fixé à 240 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air. Les autres stations qui ont constaté un dépassement du seuil d'information sont Winkel-Sainte-Croix (199 µg/m³) et Idegem (182 µg/m³) en Flandre orientale, Moerkerke (186 µg/m³) en Flandre occidentale et Herstal (181 µg/m³) en province de Liège.



Le seuil d'information, qui met en garde les personnes sensibles à la pollution de l'air (enfants, personnes âgées et souffrant de problèmes respiratoires), avait déjà été dépassé dimanche dans la province d'Anvers. Les concentrations d'ozone dans l'air peuvent entraîner des problèmes de santé comme des difficultés respiratoires, des irritations du nez, des yeux et de la gorge ou, en cas de forte concentration, des douleurs à la poitrine, de l'asthme, etc.





Les prévisions pour les prochains jours



Ce soir, encore possibilité d'une petite ondée orageuse dans les régions proches de l'Allemagne. Cette nuit, le temps redeviendra calme avec un ciel généralement étoilé. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard locaux pourront également se former sur l'est du pays. La nuit sera douce avec des températures qui ne redescendront pas en dessous de 14 à 19 degrés. Le vent sera faible d'est à sud-est ou de direction variable.



Demain mardi, la chaleur sera toujours au rendez-vous mais le soleil sera par moments voilé par des bancs de nuages élevés. L'atmosphère deviendra également plus instable avec possibilité de l'une ou l'autre ondée orageuse isolée en cours d'après-midi. Le vent sera faible de sud à sud-est ou de direction variable. Une petite brise marine pourra à nouveau se lever dans la zone littorale en cours d'après-midi. Les températures atteindront 28 à 30 degrés en Ardenne et 31 à 33 degrés dans les autres régions.



Le risque d'ondées orageuses disparaîtra en soirée et en début de nuit. Par après, le temps redeviendra calme avec un ciel étoilé à peu nuageux. La nuit sera à nouveau très douce avec des minima de 16 à 20 degrés. Le vent restera faible et s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest.



Mercredi, nous profiterons d'abord encore de larges éclaircies. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront. Dans le courant de l'après-midi, quelques averses orageuses pourront déjà éclater localement. Mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi, les averses et orages deviendront plus nombreux. Maxima de 26 à 30 degrés. Temps plus frais à la mer avec des valeurs maximales autour de 24 degrés. Vent faible à modéré de sud à sud-ouest, s'orientant au nord-ouest au littoral.



Jeudi, l'ouest du pays profitera rapidement d'un temps sec avec des éclaircies. Sur le centre et principalement dans l'est, il fera encore très nuageux avec des averses locales, éventuellement accompagnées d'orages en Haute Belgique. Le temps sec gagnera plus tard le centre du pays. Il fera moins chaud avec des maxima de 20 à 24 degrés sous un vent modéré d'ouest.



Vendredi, le temps sera sec, partiellement nuageux et calme. Maxima de 20 à 23 degrés. Vent faible de direction variable, le plus souvent de sud-ouest.



Samedi, il fera d'abord souvent ensoleillé. Les nuages se feront ensuite plus nombreux depuis le nord-ouest avec éventuellement quelques faibles pluies à la mer en fin de journée. La nuit de samedi à dimanche, les précipitations s'étendront à toutes les régions. Maxima de 21 à 26 degrés.



Dimanche, la nébulosité sera variable avec seulement quelques averses isolées. Moins chaud avec des maxima de 20 ou 21 degrés dans le centre.



Lundi aussi, on note le risque de quelques averses. Maxima proches de 18 ou 19 degrés.