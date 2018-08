La vague de chaleur continue de déferler, jusqu'à 34° ce vendredi

(Belga) Le temps sera ensoleillé et très chaud vendredi, avec des températures comprises entre 29 et 34°, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Au littoral, il ne fera pas plus de 27° grâce à l'effet d'une petite brise marine. Le vent sera faible de secteur nord, puis deviendra parfois modéré de direction nord-est l'après-midi.

La nuit de vendredi à samedi sera calme et étoilée. Il fera progressivement moins chaud et le mercure redescendra jusqu'à 15 à 20° en fin de nuit. Samedi, le soleil restera présent, malgré quelques passages nuageux. La chaleur demeurera aussi, avec des maxima situés entre 28 et 32° à l'intérieur des terres. A nouveau, le thermomètre sera moins chaud à la mer, avec jusqu'à 25° de prévu. Dimanche, les nuages seront peut-être un peu plus nombreux mais de belles éclaircies sont tout de même prévues. Les températures baisseront légèrement avec 22° à la Côte et 27 ou 28° dans le centre. Le soleil sera plus généreux et les maxima repartiront à la hausse en début de semaine prochaine.