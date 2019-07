La vague de chaleur est officiellement terminée

La vague de chaleur, qui avait débuté dimanche 23 juin, a tiré sa révérence ce lundi avec 23°C enregistrés à la station météorologique d'Uccle, a indiqué le météorologue David Dehenauw.

Au vu des prévisions à 14 jours, "il n'y a pas de nouvel épisode en préparation", a-t-il précisé. Une vague de chaleur est déclarée officielle lorsque les températures maximales sont supérieures à 25°C pendant minimum cinq jours consécutifs, et dont au moins trois présentent des valeurs dépassant 30°C. La Belgique a connu au moins une vague de chaleur par an ces cinq dernières années, des épisodes qui se font de plus en plus fréquents, alors qu'ils se limitaient en moyenne à un tous les quatre ans jusqu'aux années 1990. L'année 2018 en a même connu deux: du 13 au 27 juillet, puis du 29 juillet au 7 août.