La vague de froid s'installe en Belgique: voici les températures (négatives) pour la semaine prochaine

Aujourd'hui, le temps sera généralement ensoleillé mais il fera un peu plus froid que les jours précédents. Nous prévoyons des maxima de 0 ou 1 degré en basse et moyenne Belgique, et entre 0 et -4 degrés en haute Belgique. Le vent d'est à nord-est, modéré à parfois même assez fort, renforcera d'ailleurs la sensation de froid.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Le gel sera prononcé avec des minima de -5 degrés dans l'ouest du pays à -12 degrés dans les vallées de l'Ardenne, sous un vent modéré de nord-est.

Demain lundi, le temps sera d'abord ensoleillé. En cours de journée, nous prévoyons graduellement des passages nuageux. Quelques flocons ne seront d'ailleurs pas exclus en Ardenne. Il fera très froid avec des maxima proches de 0 degré en plaine, et entre -1 et -6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent de nord-est, modéré à assez fort, augmentera la sensation de froid et les rafales pourront atteindre 50 km/h.

Mardi aussi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, dont les plus épais pourraient parfois laisser échapper quelques flocons. En journée, les températures atteindront tout juste les 0 degrés en plaine. En Ardenne, les maxima se situeront entre -1 et -4 degrés. Le vent de nord-est sera toujours bien présent.

Mercredi, le soleil sera de nouveau plus généreux, mais le gel persistera pratiquement partout en journée avec des maxima de -1 à -6 degrés. Un vent piquant sera toujours de la partie, mais il sera plutôt de secteur est.

Jeudi, des champs de nuages élevés devraient atteindre notre pays mais le temps restera probablement encore sec. Les températures diurnes resteront négatives avec des maxima de -1 à -6 degrés, sous un vent glacial d'est à nord-est.

En fin de semaine, des perturbations circulant sur la France devraient également affecter nos régions et y conduire à une augmentation du risque de précipitations hivernales, sous forme de neige et/ou de pluie transitoirement verglaçante. Les maxima devraient devenir légèrement positifs en plaine.