La Wallonie se prépare au passage de la tempête Dennis

Depuis le passage de la tempête Ciara le weekend dernier, de nombreuses toitures sont fragilisées en Wallonie. Des arbres aussi. Un peu partout, on se prépare au retour du vent dans les prochaines heures avec la tempête Dennis. Des vents qui devraient être moins violents que ceux de la semaine dernière liés à la tempête Ciara. Des élagueurs sont réquisitionnés pour sécuriser des zones boisées avant l'arrivée de Dennis. Ce samedi, de nombreux travaux d’élagage se réalisent dans l’urgence, avec une priorité malgré les premiers vents qui se lèvent: la sécurité.

Avec les élagueurs, les couvreurs ne sont pas en reste. Ils effectuent de travaux de prévention également. Pour certains d’entre eux, ils ont encore du boulot lié aux dégâts de la tempête Ciara. Le but: éviter le pire et qu’une tuile ne tombe sur quelqu’un. "Le but de notre travail est de fixer tout correctement pour que nos clients soient tranquilles pour les prochains vents", explique albano Manzo, couvreur.

Partout sur le pays, des structures fragilisées par la tempête Ciara se préparent à des potentielles nouvelles rafales de vent : entre 80 et 100 km/h.

Autre conséquences en raison de la tempête Dennis, certains parcs et zones boisées seront fermés.