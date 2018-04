Le beau temps fait les bonnes affaires des cafetiers: "Avec un rayon de soleil, on vend beaucoup plus de cocktails"

Les températures vont grimper en flèche dans les heures qui viennent pour atteindre jusqu'à 22°C demain et même 23°C dimanche! Un vrai weekend de printemps, le premier de cette saison, qui va faire plaisir à tout le monde. Les cafetiers et brasseurs comptent en profiter et installent les terrasses. Samuel Ledoux et Julien Raway sont allés à leur rencontre pour RTL Info.

Il ne faut pas perdre une minute pour que tout soit prêt pour accueillir les premiers clients. "On doit sortir toutes les terrasses. Nettoyer les tables, les chaises, remettre les cendriers… "explique Jean-Robert, gérant d'un établissement.

Avec le retour du soleil, les cafetiers ont le sourire, la haute saison est lancée. "Avec un rayon de soleil, on vend beaucoup plus de cocktails, d'apéro. Les gens ont plus de temps donc ils sont plus détendus!" précise Laurent, gérant d'un établissement.



Mais avant de finir dans le verre, il faut amener la marchandise. Eric, livreur est sur la route depuis 7 heures ce matin, selon lui "les commandes augmentent d'au moins 20% à 30%!"

Certains ont d’ailleurs déjà très chaud, comme Guillaume, brasseur: "Il est temps que tout remonte, on va essayer que ce weekend soit meilleur que les autres" confie-t-il. Aménager le cadre au fil de l’eau ou installer les dernières tables, tout le secteur horeca se met sur son 31. "On a repris une vingtaine de tables, avec ça on a une quarantaine de tables pour accueillir au moins 160, 170 personnes." indique Jonathan, serveur. Beaucoup vont voir leur chiffre d’affaire doubler voir tripler grâce à cette météo estivale.

"Le soleil, le beau temps, on a l'énergie pour faire ça donc c'est gai!" dit Périne. "L'après-midi je vais aller en terrasse avec d'autres amis donc je profite. Matin, journée, soir, je profite un maximum" dit un client.

Le weekend s’annonce beau et chaud, à vous d’en profiter!