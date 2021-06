Le calme avant la tempête

(Belga) C'est un "calme relatif" qui nous attend avant la tempête, indique samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En effet, seules quelques averses orageuses localisées pourront se développer dans l'après-midi, et ce principalement dans la partie sud-est du pays. Ailleurs, le ciel sera partagé entre nuages ou éclaircies. Le thermomètre affichera entre 18 degrés à la mer et 30 degrés dans l'est.

Plus tard en soirée et au cours de nuit, le mauvais temps va se généraliser. Des précipitations abondantes et d'intenses orages sont prévus. Les minima dégringoleront jusqu'à 14 degrés. Dimanche se profile comme une journée de répit avec seulement quelques averses isolées, avant une nouvelle dégradation attendue le soir et la nuit suivante. Le sud du sillon Sambre et Meuse devra alors composer avec des averses parfois déjà bien marquées et accompagnées d'orages. Les maxima seront compris entre 20 degrés à la mer et 26 degrés localement dans l'est. Le début de la semaine prochaine s'annonce également instable.