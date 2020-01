Le ciel dominé par la grisaille jusqu'à jeudi

(Belga) Les nuages, parfois accompagnés de pluie, s'imposeront dans le ciel lundi après-midi, sous des maxima compris entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud. En fin de journée, il gagnera en intensité avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

La nébulosité restera abondante en soirée avec encore un risque de faibles précipitations. Pendant la nuit, une nouvelle perturbation transitera sur le pays à partir de l'ouest avec des pluies faibles à modérées et un vent qui se renforcera. Les minima oscilleront entre 4 et 9 degrés. Le vent de sud-sud-ouest deviendra assez fort et parfois même fort en certains endroits. Mardi et mercredi, le temps sera doux mais le ciel restera partagé entre les averses et les champs nuageux. L'IRM prévoit le retour d'un temps sec jeudi avec quelques éclaircies. (Belga)