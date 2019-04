Le ciel fait grise mine ce mardi

(Belga) Le temps sera variable mardi avec quelques timides éclaircies et des périodes très nuageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima avoisineront les 13 ou 14 degrés.

En cours de journée, la pluie sera bel et bien de retour. Des averses parfois à caractère orageux seront également possibles. Les maxima atteindront 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Dans l'ouest du pays, le vent s'orientera plus tard vers l'ouest ou l'ouest-nord-ouest. Des rafales atteignant les 60 km/h seront également possibles pendant les averses. Cette nuit, le temps restera changeant avec des périodes de pluie ou des averses. En Hautes Fagnes, ces averses pourront parfois avoir un caractère hivernal. Plus tard, la tendance aux averses diminuera et des éclaircies seront possibles. Les minima seront compris entre 2 et 6 degrés. Mercredi, le temps restera variable et sera toujours marqué par des averses. Il fera plus frais avec des maxima jusqu'à 10 degrés. (Belga)