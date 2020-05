Le ciel fera grise mine pour le pont de l'Ascension

(Belga) Le ciel sera boudeur cet après-midi pour le pont de l'Ascension, tandis que le mercure marquera jusqu'à 27°C. Il retombera ensuite sous la barre des 20°C pour le week-end, prévoit vendredi l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Voilé, parfois même très nuageux, le ciel fera grise mine ce vendredi après-midi. Quelques gouttes s'élanceront du ciel par endroits, accompagnées d'un coup de tonnerre isolé, tandis que d'autres régions resteront au sec. Les maxima seront compris entre 20°C et 24°C sur l'ouest du pays ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, et entre 23°C et 27°C ailleurs. Le vent deviendra modéré et assez fort à la Côte, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h. Le ciel ne se déridera pas en soirée ni pendant la nuit, avec encore des périodes de pluie possibles sur le sud-est du territoire. Quelques ondées pourraient aussi toucher le centre du pays. Les minima se situeront entre 8°C et 10°C en Ardenne, et entre 10°C et 13°C ailleurs. Le vent persistera. Même topo pour la matinée de samedi, bien que les températures chuteront avec des maxima limités à de 15°C ou 16°C en bord de mer et sur les hauteurs ardennaises, à 19°C ou 20°C en Campine. Le vent sera modéré à assez fort et même fort à la mer, où des rafales pourraient atteindre jusqu'à 70 km/h. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec, sous un ciel souvent dégagé. Les minima seront compris entre 4°C et 7°C en Ardenne, entre 7°C et 10°C dans le centre du pays, et entre 10°C et 12°C dans la région côtière. Dimanche, de larges éclaircies laisseront progressivement la place à un ciel partiellement nuageux. Le temps restera sec, à quelques faibles averses près. Le risque de précipitations sera un peu plus important en Ardenne. Les maxima se situeront entre 16°C en Hautes Fagnes et 19°C dans le centre. Le vent sera modéré, sauf au littoral où il sera parfois assez fort. (Belga)