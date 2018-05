Le ciel nous tombe (encore) sur la tête: plusieurs régions du Hainaut et de Liège sous eau (vidéos)

Alors que certains habitants se remettent à peine des inondations qu'ils ont subies ces derniers jours, de nouvelles averses se sont abattues ce jeudi soir sur la Belgique. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos photos et vidéos des intempéries. Elles semblent avoir touché plus gravement les provinces du Hainaut et de Liège. "Inondation des rues dans le centre de Liège, précisément à la rue de Hesbaye", nous a écrit Benette à 20h51. "Inondation au centre de Liège devant l'opéra", nous a transmis Guillaume à 20h47. "Très gros orage sur Liège, grêlons, vent, éclairs, pluie intense... J'ai rarement vu ça", nous a envoyé Christian à 20h38. "C'est la tempête à Liège", a annoncé Madina à 20h31. Des témoins nous ont aussi signalé des orages sur Nivelles et Pont-à-Celles.





Violent orage dans la région de Charleroi: des routes et des caves inondées



Un orage particulièrement violent et accompagné de pluies diluviennes s'est abattu sur la région de Charleroi, jeudi en début de soirée. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis pour plusieurs interventions. A Gosselies, la chaussée de Courcelles a été inondée et l'eau s'est engouffrée dans une dizaine de caves. A Thiméon, des dégâts similaires ont été enregistrés dans les rues d'Azebois, Jean Lorette et Abbé Offlain. A Viesville, une coulée de boue est survenue rue de Thiméon.



Photos de Fabian Vanhove





Plusieurs zones de Pont-à-Celles inondées



Pont-à-Celles, au nord de Charleroi, a également été touchée. Des caves et des routes ont aussi été inondées à Thiméon et une coulée de boue est survenue à Viesville.





Photos de Fabian Vanhove





Des quartiers de Liège inondés



Plusieurs endroits de la Cité ardente ont également subis des dégâts des eaux. Le Quick situé près de la place Saint-Lambert a par exemple été inondé (les images sont à voir dans notre autre article, voir ici en bas). Heureusement, les pompiers sont intervenus et ont porté secours aux habitants et aux commerçants touchés.



Ils sont principalement intervenus pour des pompages de cave. Les pompiers de Liège ont été appelés à plusieurs reprises suite aux fortes précipitations dans la région. Ils sont intervenus sur une dizaine d'opérations dès 20h45, principalement pour des pompages de cave chez des particuliers sur Liège et Ans. A 22h30, ils étaient toujours en intervention.





Avertissement de l'IRM pour de l'orage et des averse



De son côté, l'Institut royal météorologique a lancé un avertissement jaune jusqu'à samedi 01H00 pour de l'orage et des averses sur l'ensemble du territoire. "Nous prévoyons des orages locaux qui pourront être intenses. Par endroits, il y aura un risque de précipitations abondantes en peu de temps. Ce vendredi, des orages éclateront à nouveau localement, pouvant être relativement intenses par endroits", indique l'IRM.





Vos images des intempéries



Comme d'habitude, plusieurs témoins nous ont envoyé leurs images de intempéries via notre bouton orange Alertez-nous. Les voici.



Sabine à 23h20: "Encore une fois inondés à Thiméon, rue Jean Lorette".





Nathan à 20h: "De gros orages accompagnés de grêle dans le Hainaut. C'est le déluge!".





Charlotte à 19h56: "Retour de gros orages sur Nivelles".



