Le ciel partagé entre les nuages et les éclaircies

(Belga) Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies ce mercredi après-midi. La nébulosité augmentera à partir de l'ouest en fin de journée, sous des maxima compris entre 21°C et 26°C. Le vent, souvent faible, soufflera de directions variables, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Cette nuit, de nombreux nuages d'altitude envahiront le pays depuis la Flandre. Quelques averses ne seront pas à exclure sur l'ouest du territoire. Le thermomètre affichera des valeurs minimales entre 11°C et 16°C, sous un vent faible à parfois modéré qui soufflera de sud à sud-ouest. Au littoral, il sera modéré et soufflera de sud-ouest. Jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques pluies ou averses localisées. La probabilité est faible mais un coup de tonnerre ne sera pas à exclure. Les maxima seront compris entre 20°C ou 21°C à la Côte et en Hautes Fagnes et 25°C ou 26°C en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Vendredi il fera sec, avant le retour de la pluie et des nuages samedi et dimanche. Le soleil fera à nouveau grimper le mercure à partir de lundi avec des températures pouvant aller jusqu'à 27°C, puis au-delà de 30°C mardi et mercredi. (Belga)