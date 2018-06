Le ciel partagé entre nuages et éclaircies

(Belga) De nombreux nuages bas alterneront avec de rares éclaircies, mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps devrait rester généralement sec, sous des maxima compris entre 19 et 22 degrés.

Le vent, de secteur ouest, sera faible. En soirée et durant la nuit prochaine, les nuages couvriront partiellement le ciel. Les minima oscilleront entre 11 et 15 degrés. La journée de mercredi sera particulièrement chaude et ensoleillée, avec des maxima entre 22 degrés à la Côte et 27 degrés en Campine. Au sud du pays, le vent sera généralement faible. Les nuages feront leur retour jeudi, avant l'apparition d'éclaircies depuis le littoral. (Belga)