Le ciel s'éclaircit petit à petit

(Belga) Le ciel continuera à s'éclaircir au fil des heures ce samedi après-midi. Quelques averses sont cependant encore attendues en Haute Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 8 et 16°, le vent concentrera son intensité sur le littoral, avec des rafales atteignant les 55km/h.

Le ciel nocturne sera bien dégagé et les températures se feront plus fraîches. Il pourrait geler en Ardenne. Le vent perdra du souffle, mais restera modéré à la mer. La journée de dimanche offrira des périodes ensoleillées entrecoupées d'épisodes plus nuageux. Les maxima varieront de 9° en Hautes Fagnes à 15° en Campine. La nuit sera à nouveau froide, avec un mercure oscillant entre -1 et 6°. Lundi et mardi seront du même acabit. Mercredi, après une matinée ensoleillée, les nuages se feront plus nombreux, mais le temps restera sec. Les températures grimperont dans les jours suivants, mais le ciel restera bien sombre. (Belga)