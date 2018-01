Le ciel s'éclaircit progressivement

(Belga) Des éclaircies apparaissent progressivement, samedi, même si des nuages bas persistent par endroits, indiquent les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 degrés au nord du pays, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est. En soirée et la nuit prochaine, le ciel se dégagera sur de nombreuses régions et la formation de nuages bas ou quelques bancs de brouillard restera possible. Les minima pourront être légèrement négatifs, variant de 0 à -3 degrés. Le soleil sera de la partie dimanche, avec des maxima compris entre 2 et 4 degrés en Ardenne et entre 4 et 6 degrés ailleurs. Le vent, de secteur est, sera faible. Lundi signera le retour de conditions dépressionnaires. Le matinée sera accompagnée d'éclaircies par endroits, puis le ciel se couvrira progressivement. Une zone de pluie est attendue en milieu de journée à la Côte, qui s'avancera vers l'intérieur dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 2 et 9 degrés. Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera d'abord modéré puis soufflera assez fort. Des rafales pourront atteindre 70 à 90 km/h. (Belga)