Le ciel sera assez ensoleillé avec quelques nuages

(Belga) Une fois la grisaille matinale dissipée, le temps sera assez ensoleillé lundi avec quelques nuages cumuliformes et quelques champs de nuages élevés. Les maxima seront compris entre 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 degrés en Gaume et en Campine.

Le vent restera généralement faible dans l'intérieur du pays et parfois modéré au littoral. Il soufflera du nord vers le nord-ouest. Ce lundi soir, le ciel sera peu nuageux. Dans le courant de la nuit, il deviendra toutefois plus nuageux à partir du littoral. Des premières pluies feront probablement leur apparition en fin de nuit sur l'ouest du pays. Les températures descendront entre 9 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés à la côte. Le vent sera faible dans l'intérieur du pays et modéré au littoral. Les nuages seront plus abondants mardi, avec de la pluie ou quelques averses. (Belga)