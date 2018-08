Le ciel va se déchaîner ce jeudi: rafales de vents, orages et grêle sont à prévoir

L’institut Royal de météorologie (IRM) a lancé une alerte jaune sur l’ensemble du territoire belge pour ce jeudi. La journée débutera par un temps sec et quelques éclaircies. Ensuite, le ciel se chargera peu à peu depuis la frontière française et d'abondantes pluies et/ou des averses orageuses gagneront l'ensemble du pays. "Des pluies parfois soutenues accompagnées de grêle" sont donc à prévoir. De fortes rafales de vent seront à nouveau possibles. "Plus de 90km/h", selon l’IRM. Sous les éclaircies, les températures pourront encore atteindre 25 degrés dans le centre et même 28 degrés dans l'est, mais il fera nettement plus frais après les précipitations.

Les éléments devraient se déchainer surtout en fin d’après-midi et en début de soirée. Restez donc prudents.