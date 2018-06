Le début de semaine sera humide

(Belga) Il fera encore chaud samedi après-midi, avec des maxima compris entre 21 et 25° dans les terres. La grisaille matinale devrait laisser place à des éclaircies. Il fera généralement sec, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse qui pourrait voir arriver des averses orageuses. Le scénario sera à peu de choses près le même dimanche.

Lundi, une zone pluvio-orageuse remontera de la France vers nos régions. Elle devrait a priori surtout affecter la partie sud du pays mais pourrait gagner le centre en soirée ou la nuit suivante. Elle donnera lieu à des averses ou des orages, avec des précipitations abondantes, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse où la situation pourrait devenir problématique par endroits. Les maxima seront encore compris entre 19 et 24°. Mardi, le mercure baissera, pour une température maximale de 20°. Le ciel restera souvent nuageux avec encore des pluies et des averses. Il fera plus sec mercredi, et le thermomètre affichera toujours 20°. (Belga)