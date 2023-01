Le froid glacial revient dans notre pays: comment se protéger au mieux face à ces températures extrêmes?

Les températures repartent donc à la baisse. Durant une semaine au moins, les minimas vont repasser sous la barre des zéro degré.

Sur les hauteurs, en Ardennes, les températures vont même descendre jusqu'à -10 degrés dans les prochaines heures. Quels sont les meilleurs gestes à adopter pour braver ce froid ? Quelques courageux témoignent.

"Le foulard, les gants, le chapeau", nous explique une passante. "Une bonne veste, une bonne écharpe ou un cache-cou", témoigne une autre. En effet, porter une écharpe est un bon geste qui permet d'éviter d'assécher les voies respiratoires puisque lorsqu'il fait froid, l'air se dessèche.

"L'humidité est moins forte et ça permet donc au virus de passer plus facilement", précise Lawrence Cuvelier, médecin généraliste à Bruxelles. "Le fait de couvrir son nez, de mettre une écharpe est un bon réflexe, mais porter un masque, ça n'est pas inutile non plus, car ça permet à l'humidité de ne pas sortir du nez".

Nous sommes aussi nombreux à protéger nos mains et nos pieds, et à raison. "Les mains et les pieds peuvent facilement descendre de 10-5 degrés, ils peuvent avoir des lésions graves".

À noter que chacun a une résistance au froid différente, mais que l'on devient plus fragile en vieillissant, il faut donc redoubler de prudence avec l'âge.