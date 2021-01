Le FROID hivernal s'installe en Belgique: vent, pluie et neige sont prévus cette semaine

Ce mercredi après-midi, une zone de pluie arrosera la Belgique par endroits depuis le sud-ouest. Dans les Ardennes namuroise et luxembourgeoise, des chutes de neige fondante son attendues, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Et du côté des températures, le constat n'est pas plus rassurant avec des maxima qui varieront entre 0 ou 1°C en Hautes Fagnes. A la mer, les chanceux pourront profiter au maximum de 6°C sous un vent faible à modéré.

Les conditions météo évolueront peu en soirée. Cette nuit par contre, les précipitations gagneront en activité et concerneront la plupart des régions du pays. Seul l'extrême nord-est pourrait y échapper. Dans la moitié sud du pays, des chutes de neige fondante viendront plus tard se mêler à la pluie. Les minima oscilleront entre -3°C en Hautes Fagnes et 2 ou 3°C à la Côte.

Jeudi, une zone de précipitations va s'attarder sur toute la Belgique, et la masse d'air va dans le même temps se refroidir. Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que la partie sud-ouest du reste du pays verront des chutes de neige.

"Il faudra être attentif aux prochaines mises à jour car la vitesse à laquelle ces précipitations progressent vers le sud apparaît pour l'instant très difficile à prévoir", prévient l'IRM qui a placé les provinces de Namur et du Luxembourg en alerte orange dès 09h00 du matin.

Le thermomètre affichera des températures basses, oscillant entre -2 et 3°C, sous un vent modéré de secteur est. Dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation hivernale quittera notre pays en direction de la France, entraînant dans son sillage un risque de formation de plaques de glace. Veillez donc à être particulièrement vigilant sur les routes.

Des éclaircies illumineront le ciel ici et là, mais de la neige pourra encore tomber dans les régions de basse altitude. Les gelées seront généralisées, avec des minima entre 0 et -6°C.

Vendredi, les gelées seront généralisées et quelques faibles chutes de neige résiduelles seront encore possibles sur le sud du pays. Le temps sera sec avec quelques éclaircies mais également des bancs de nuages bas. Il fera donc froid avec des températures qui ne dépasseront pas les -3 ou -4 °C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et pourront monter jsuqu'à 1 ou 2 °C sur le centre et l'ouest du pays.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des gelées modérées se produiront. Le vent sera faible à modéré de nord-est, s'orientant ensuite au nord.

Samedi, après quelques éclaircies passagères, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest. L'après-midi, des chutes de neige envahiront l'ouest du pays, avant de se propager aux autres régions. Les chutes de neige seront encore assez répandues en soirée. Les températures, elles, ne dépasseront pas les -3 ou -4 °C sur les hauteurs de l'Ardenne et atteindront les 1 °C sur le centre du pays. Le vent sera faible, devenant ensuite modéré.

Et dimanche, la nébulosité sera variable voire abondante avec des averses de pluie sur l'ouest et le centre du pays, et des averses hivernales en Ardenne. Sur l'ouest et le sud-ouest du pays, le risque d'averses devrait être plus réduit et les éclaircies un peu plus généreuses. Les maxima varieront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 6 degrés sur l'ouest du pays.