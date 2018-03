Le froid polaire permet la pratique d'un sport méconnu: la plongée sous la glace qui offre "quelque-chose de magique"

Notre journaliste Fanny Dehaye a assisté à la pratique d'un sport qu'on voit assez rarement: la plongée sous la glace. C'est au lac de Butgenbach que ça se passe. "Ces plongeurs sont bien équipés. Ils ont des combinaisons étanches totalement hermétiques. Il faut savoir que pour plonger, il faut au moins 10 centimètres de glace", a-t-elle indiqué dans le RTLinfo 13h.

Les pratiquants plongent en binôme dans une eau qui est environ à 3 degrés. Ils sont rattachés à une corde pour être sûrs de retrouver la sortie. "Il y a une atmosphère très particulière. On est seul, rien ne vient déranger, rien ne vient perturber. On est sous une couche de glace, donc on sait que c'est un milieu particulier et confiné, avec tous ses avantages et inconvénients", a expliqué Manuel qui plonge sous la glace depuis 9 ans. "Il y a quelque-chose de magique", a-t-il ajouté.

Il faut savoir que tout plongeur ne peut pas plonger sous la glace. Il faut remplir certaines conditions, comme celle d'avoir au moins 50 plongées à son actif.